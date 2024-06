Sabato 8 Giugno 2024, 00:00

E all’ultimo giorno di campagna elettorale Antonio Tajani alzò i toni. Una risposta piccata quella inviata a Matteo Salvini che lo ha nuovamente accusato di voler dividere il centrodestra sposando la causa di un abbraccio con il Pse per una riedizione della maggioranza Ursula. «Non faccio polemiche ma non accetto lezioni da nessuno quando si parla di Italia e di patria», ha detto il segretario di FI. «Sono figlio di un militare, ho fatto il militare e ho sempre servito il mio Paese. Sono stato inquadrato in un reparto Nato. Ho sempre fatto il mio dovere. Io l'inno nazionale lo canto sempre e non ho mai parlato di secessione». Resta il no a una apertura a Marine Le Pen. La tesi è che la leader di Rassemblement national sta portando avanti politiche che danneggiano l’Italia. Il refrain è che una maggiore integrazione europea è a beneficio del nostro Paese. L’obiettivo è dunque marcare la distanza dall’alleato di governo che continua nei suoi affondi pesanti contro il presidente francese Emmanuel Macron. L’inquilino dell’Eliseo è il bersaglio preferito del segretario leghista che lo colpisce sempre più duro. Giovedì, durante l’ultimo comizio romano del Carroccio, ha invitato Macron «ad andare lui in guerra in Ucraina e non rompere le balle ai nostri ragazzi». Ieri l’ultima puntata: «Macron? Chi vuole bombardare in Russia è un criminale, perché ci avvicina alla Terza Guerra mondiale». «Vuole recuperare i voti - sospira Tajani - ma io sono il ministro degli Esteri e non posso usare parole volgari nei confronti di un presidente» di un altro Paese.

LE DISTANZE

L’irritazione è per quella posizione leghista sulla guerra, come se il responsabile della Farnesina e l’esecutivo in generale non volessero la pace in Ucraina. Del resto, la linea è chiara, «non manderemo un solo soldato» a Kiev, il governo non avallerà mai una strategia che può portare ad una escalation militare. In ogni caso non c’è alcuna intenzione di farsi trascinare nelle polemiche, poco importa se il segretario del partito di via Bellerio si dice convinto che la Lega supererà di gran lunga FI alle urne.

«Un anno fa tutti ci davano per scomparsi, ora prendere più o meno voti di un altro non mi interessa, il nostro obiettivo è quello arrivare al 10%», spiega il vicepremier azzurro. Per i dirigenti forzisti la scommessa della sopravvivenza è già vinta. La consapevolezza comunque è che all’appuntamento alle Europee ci si gioca tutto.

L’all in di Tajani vuol dire pure corsa alle preferenze, perciò agli iscritti ha mandato in diverse occasioni il messaggio di porre il suo nome sulla scheda. E non cambia la rivendicazione di essere al centro del progetto europeo in quanto membro della famiglia del Ppe. È la volontà di Forza Italia di mostrarsi come una «forza moderata e rassicurante» per gli italiani. Nel nome di Berlusconi («Dal simbolo non lo tolgo, perché dovrei? È come le radici di una quercia che ti dà linfa vitale. Silvio è ineguagliabile per quello che ha fatto ma rispetto molto Berlinguer che è stato un grande politico», ha detto ieri Tajani che voterà oggi pomeriggio a Fiuggi). Anche Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati che con FI ha deciso di federarsi, è netto: «Dobbiamo dare forza alla proposta politica popolare per rendere il nostro Paese più forte in un'Unione Europea impegnata in profondi cambiamenti».