Migranti, Salvini in Puglia: «In Salento sono arrivati clandestini in barca a vela, vengono in vacanza»

Come sempre Salvini non usa giri di parole. «I figli della Puglia, vogliono tornare nella loro terra. Questa è l'unica immigrazione che vogliamo. In Salento sono arrivati clandestini in barca a vela. Basta. Oggi è arrivata a Lampedusa una nave, per la quarantena dei clandestini, con due piscine. Vengono in vacanza praticamente». Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini a Francavilla Fontana, Brindisi.

«Vendola, Emiliano e D'Alema hanno massacrato questa terra. Se ci troviamo qui in così tanti, vuol dire che qualcosa, evidentemente, non ha funzionato. Troppi pugliesi se ne sono andati via per mettere su famiglia. Non promettiamo miracoli ma vi daremo 5 anni di fatica e presenza sul territorio. Non ci saranno pugliesi di serie A e di serie B. Se mi aiutate a mandare a casa la sinistra in Puglia mi date la forza per mandare a casa Conte e compagnia».



