Tensione tra Nato e Lega. Salvini: «Stoltenberg o si scusa, o rettifica, o si dimette». Pronto odg di censura

«Stoltenberg o ritratta o chiede scusa o si dimette». Con queste parole, il segretario della Lega, Matteo Salvini, ha risposto duramente alle recenti dichiarazioni del segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg. Durante un appuntamento elettorale a Napoli, Salvini ha espresso il suo totale dissenso verso l'ipotesi di autorizzare l'Ucraina a utilizzare le armi fornite dall'Alleanza per colpire obiettivi militari in Russia.

Matteo Salvini contro Stoltenberg

«Per parlare di guerra, per parlare di usare le bombe o i missili o le armi italiane che abbiamo mandato all'Ucraina per difendersi sul suo territorio, e non per combattere, colpire e uccidere fuori dal suo territorio, può farlo non in nome mio, non in nome della Lega, non in nome del popolo italiano«, ha dichiarato Salvini.

La sua presa di posizione è chiara: il supporto all'Ucraina deve rimanere confinato alla difesa del suo territorio e non estendersi ad attacchi all'interno della Russia.

Il leader della Lega ha ribadito l'importanza di difendere l'Ucraina dall'aggressione, ma ha sottolineato che «non siamo in guerra contro nessuno» e ha espresso la sua preoccupazione per una escalation che potrebbe portare a un conflitto mondiale. «Io non voglio lasciare ai miei figli la terza guerra mondiale alle porte», ha aggiunto Salvini, affermando che la Nato non può imporre all'Italia di colpire la Russia o di inviare soldati italiani a combattere in Ucraina.

Salvini ha concluso il suo intervento con un appello deciso: «Un conto è difendere, un conto è uccidere. Quindi, assolutamente mai nella vita e quindi questo signore o chiede scusa o rettifica o si dimette».

In linea con queste dichiarazioni, la Lega ha annunciato di essere pronta a depositare un ordine del giorno o una interrogazione parlamentare per censurare le parole di Stoltenberg. Il primo firmatario sarà il senatore Claudio Borghi, candidato alle prossime elezioni europee. «Le parole di guerra del segretario generale della Nato sono inaccettabili». ha dichiarato il partito in un comunicato ufficiale.

La situazione rimane tesa, con la Lega che si posiziona nettamente contro qualsiasi ampliamento del conflitto ucraino oltre i suoi confini, mettendo pressione su Stoltenberg affinché ritratti le sue dichiarazioni.