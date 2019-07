Affidi illeciti, Salvini esulta per la sospensione del sindaco di Bibbiano: «Ora commissione d'inchiesta sulle case-famiglia»

Matteo Salvini esulta per il giro di vite contro il sindaco dem di Bibbiano e rilancia la richiesta di una commissione d'inchiesta: «Bene la sospensione da tutti gli incarichi del sindaco di Bibbiano Andrea Carletti dopo lo scandalo sugli affidi illeciti! Ora auspico una corsia rapida in Parlamento per avviare la Commissione d'Inchiesta voluta dalla Lega sulle case-famiglia, troppe le segnalazioni di irregolarità e tanti i milioni di euro spesi senza controlli». © RIPRODUZIONE RISERVATA