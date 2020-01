Calabria, Salvini sbotta contro le Sardine: «Andate a fare volontariato invece di rompere le balle»

«Partigiani e comunisti veri avrebbero problemi seri vedendovi. Siete indegni». Così Matteo Salvini ha replicato, nel corso di una manifestazione elettorale a Botricello, ad un gruppo di giovani Sardine che hanno cantato Bella Ciao nel corso della manifestazione cui ha partecipato il leader della Lega.



«Berlinguer - ha aggiunto il leader leghista - si rivolterebbe vedendo Renzi e Zingaretti. Prima il Pci, poteva piacere o no, ma stava dalla parte degli operai e dei lavoratori, ora sta con le banche». Quando poi dal gruppetto si è alzato il coro «La Calabria non si Lega», Salvini ha replicato, rivolgendosi in particolare ad uno dei contestatori: «Ragazzi siete in 15, fate tenerezza ed il dito medio non è educato. Vai a fare volontariato invece di rompere le palle».