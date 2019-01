Milano, scritta su un muro: «Spara a Salvini». Il ministro: non rido, più prendere questi deficienti

«Non sparare a Salve, spara a Salvini». Questa la scritta, seguita dal simbolo anarchico della A cerchiata, comparsa sul muro di uno stabile popolare a Milano. Agenti della Digos e della polizia scientifica sono sul posto, in via Voltri in zona Ticinese, per le indagini e i rilievi.

Sul caso sta indagando il dipartimento antiterrorismo della Procura milanese, guidato da Alberto Nobili. Da quanto si è saputo, la Digos nelle prossime ore farà avere una relazione e gli atti degli accertamenti agli inquirenti, i quali poi apriranno un fascicolo. È probabile che nell'inchiesta, che inizialmente verrà aperta a carico di ignoti, possano essere ipotizzati i reati di istigazione a delinquere e imbrattamento.

«Niente e nessuno mi spaventa o mi fermerà, mi auguro che la condanna nei confronti di questi delinquenti sia unanime», è stato il primo commento del ministro dell'Interno. Che poi in diretta Facebook ha aggiunto: «Ho esaurito la pazienza, non rido più. Conto che le forze dell'ordine vadano a beccare questi deficienti».

«Bello il confronto politico, ma queste non sono idee - ha sottolineato ancora il vice premier -. Ma sono sicuro che qualcuno a sinistra è capace di difendere anche questo. Io non mi spavento, né cambio il modo di lavorare. Questo è odio, intolleranza e razzismo nei confronti di chi applica la legge».

Ultimo aggiornamento: 13:57

