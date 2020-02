Salvini, convention e selfie a teatro a Palermo. Fuori la contestazione con urla delle Sardine

Mentre Matteo Salvini si trova ancora dentro al teatro a Palermo per i selfie con i simpatizzanti che hanno seguito la convention, all'esterno una cinquantina di Sardine prosegue la contestazione con urla contro il leader della Lega. Hanno atteso fino alla fine dell'incontro organizzato al teatro Massimo e poi, nel foyer del teatro, si sono messi in fila per un selfie con il leader della Lega Matteo Salvini. Una fila di un centinaio di persone per arrivare a stringere la mano al Capitano e portare a casa un selfie con lui sorridente e sullo sfondo il simbolo della Lega.

Salvini: «Bossi? Padri nobili sono i nove milioni di italiani che ci danno il voto»

Salvini: «La Lega è finita? Ride bene chi ride ultimo»

Salvini: «Un conto è stare fuori a fare casino e farsi le canne, un conto è impegnarsi. Ai cronisti che mi chiedevano cosa direi ai ragazzi che mi contrastano ho risposto: inviterei i ragazzi a mettere dei fiori nei loro cannoni, poi ho pensato che mi potevano fraintendere, che questo messaggi di pace potrebbe essere frainteso».

In diretta dalla splendida Palermo, teatro strapieno! State con me! 🇮🇹 🔴 LIVE 👉 https://t.co/6Iafg80WML pic.twitter.com/897AL3T8nP — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) February 3, 2020

© RIPRODUZIONE RISERVATA