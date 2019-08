Salvini annulla la tappa di Sabaudia: la Tav lo richiama dalla spiaggia

Dal nostro inviato

SABAUDIA - Prima il Parlamento - e forse la crisi - poi il tour in spiaggia. Matteo Salvini annulla la prima tappa estiva della mattina all'Oasi di Kufra, albergo chic a picco sul mare. L'appuntamento era per le 10, ma la Torino-Lione ha avuto la meglio sulla Pontina (che avrebbe comunque bisogno di alta velocità.. ). Lino Capriglione, commercialista e sopratutto segretario della Lega a Sabaudia apre le braccia: "A Matteo dicono sempre che sta in spiaggia, oggi ha deciso di rimanere in Senato: poco importa lo aspetteremo per questa sera in piazza e sarà tutto esaurito" Alle Europee il Carroccio qui ha preso il 47%, altro che le estati di Moravia, Pasolini, Calvino.

Da Saporetti stabilimento simbolo di questa perla del basso Lazio non c'è la febbre da Matteo. "A Sabaudia molti vip hanno la villa, ma la nostra clientela e tranquilla e normale, magari ci saranno anche dei salviniani" Il fatto è che qui non siamo al Papeete di Milano marittima: l'unico rumore che si sente è quello delle tazze del caffè. Il mare è azzurro, le famiglie pensano a godersi l'agosto. All'Oasi di Kufra sono rimasti agli agenti della polizia, i villeggianti sono rimasti un po' delusi perché aspettavano il comizio del leader della Lega.

«L'arrivo di Matteo sarà l'evento dell'estate qui, poi il 10 ci sarà Irene Grandi in concerto», continua ancora il segretario leghista di questa cittadina fondata dal Duce il 5 agosto di 86 anni fa. Al camion della frutta aspettano il comizio "di Matteo, l'unica nostra salvezza". All'oasi - frequentata da Michela Quattrociocche ma anche dal ministro Giulia Bongiorno- è l'ora del bagnetto. Ma se lo farà anche Salvini per darsi la carica in vista di una crisi che c'è ma non si vede, e viceversa? Nel dubbio la prima tappa sarà alle 17 ad Anzio, poi il finale in piazza a Sabaudia. "Ma dove sarà, dove sarà?", si chiedono i bambini da Saporetti. Ce l'hanno con Totti, però. Che di solito prima di pranzo si esibisce sulla spiaggia con il pallone con certi tunnel che Toninelli se li sogna.

