Mercoledì 22 Maggio 2024, 08:39

«Mai più insieme all'Europarlamento». A meno di tre settimane dalle elezioni europee, Marie Le Pen rompe con Alternative fuer Deutschland (AfD), il partito di estrema destra tedesco. Troppo gravi le recenti dichiarazioni del principale candidato di AfD, Maximilian Krah, che in un'intervista a La Repubblica non aveva preso le distanze dagli appartenenti alle SS, né aveva condannato le loro azioni. Il partito populista di destra francese Rassemblement National (Rn), legato a Le Pen, ha così deciso di rompere ogni rapporto con gli ex-alleati. Poco dopo, in vista della futura composizione del gruppo Id, anche la Lega ha fatto sapere di condividere la posizione di Rn: «Come sempre, Matteo Salvini e Marine Le Pen sono perfettamente allineati e concordi», ha precisato la delegazione leghista in Parlamento UE.

LO STRAPPO

La rottura col partito nazionalista tedesco, euroscettico e anti-immigrazione, era nell'aria da settimane. A togliere ogni dubbio ci hanno pensato le dichiarazioni di Krah, quattro giorni fa: «Le SS? Non dirò mai che chi aveva quella uniforme era automaticamente un criminale. Bisogna valutare individualmente le colpe. Tra le 900mila SS c'erano anche tanti contadini: c'era sicuramente una percentuale alta di criminali, ma non tutti lo erano». Specialmente la Lega non gradiva il partner, ritenuto un ostacolo troppo ingombrante per aprire un dialogo col Partito popolare europeo. Poi i dubbi erano emersi anche Oltralpe. Prima a gennaio, quando un'inchiesta giornalistica aveva rivelato come alcuni membri di AfD avessero partecipato ad una riunione segreta a Potsdam per discutere di come stranieri e cittadini tedeschi di minoranza etnica potessero essere spinti a lasciare il Paese. Poi in primavera, quando la Procura di Dresda aveva avviato due indagini preliminari per sospetti di finanziamenti, russi e cinesi, nei confronti di Krah. La freddezza della Lega era stata poi confermata il 23 marzo, quando nessun esponente di Afd - a differenza di quanto successo nel dicembre 2023 a Firenze - era stato invitato nella convention con gli alleati europei organizzata dal Carroccio a Roma.

Ora aumentano le possibilità di vedere una svolta a destra nel Parlamento europeo, se ne parla da tempo ma a mancare erano sempre stati i numeri. Ora però i seggi di Le Pen potrebbero fare la differenza e agevolare un maxi gruppo delle destre al comando in Europa. E dentro ci sarebbe anche Salvini, che vede il riavvicinamento Le Pen-Meloni come l'occasione giusta per convincere i popolari ad arrivare ad una grande maggioranza. Negli ultimi tempi le due leader si sono avvicinate, con Meloni che nei giorni scorsi ha partecipato a Madrid alla convention di Vox. La conferma arriva dal direttore della campagna elettorale del presidente di RN Jordan Bardella, Alexandre Loubet: «Siamo in buoni rapporti con Fratelli d'Italia e Meloni, aspettiamo i risultati delle elezioni e le scelte di ogni parte per capire cosa faremo nel prossimo mandato. Ma, come si è potuto vedere al vertice in Spagna dello scorso fine settimana, dove ci siamo incontrati con Meloni e gli altri leader conservatori, le relazioni tra di noi sono buone». Nuove alleanze? «Tutti stanno aspettando l'esito delle elezioni per capire cosa accadrà nel prossimo mandato».

GLI SCENARI

Meloni dovrà vedersela a questo punto coi colleghi italiani di Forza Italia, per i quali l'alleanza ideale è solo con conservatori e liberali. Antonio Tajani è infati subito netto: "Avevamo ragione su Adf quando dicevamo che è una forza politica impresentabile con cui nessuno avrebbe fatto accordi. In Italia con Salvini non ho alcun problema, ma con Le Pen non condivido le posizioni su UE e Nato. La mia visione politica è quella del Ppe, credo nell'Europa che ha bisogno di riforme. Noi non saremo assolutamente alleati con Le Pen, spero in un'alleanza con tra popolari, liberali e conservatori, la maggioranza alternativa a quella di verdi e socialisti".