Salvini all'Eur: «La Lega si prenderà Roma, è solo questione di tempo». E attacca Raggi

Claudio Durigon, ex sottosegretario al Lavoro e padrone di casa, galvanizza la folla: torna Capitale. È uno slogan, ma anche una felpa che viene donata a Matteo Salvini , mattatore dell'evento a Palazzo dei congressi dell' Eur . Sala stracolma e pubblico anche fuori. Tutti qui per questi stati generali del Carroccio in salsa capitolina che punta tra un anno a conquistare il Campidoglio . Ma con chi? Il nome non c'è, o se esiste è top secret. Intanto ci sono gli emissari del resto del centrodestra, da Fratelli d'Italia a Forza Italia.Claudio Durigon, ex sottosegretario al Lavoro e padrone di casa, galvanizza la folla:

Possiamo farcela, ce la faremo. Roma si merita di più, serve una visione d'insieme. La Raggi diceva che il vento era cambiato: sì quell'odore dei rifiuti che perseguita la città

«La gente che vedo qui, ci dice che noi vinceremo, è solo una questione di tempo. Lo dico sottovoce, non siete dei romani normali, ci sono 20 gradi la gente è in spiaggia o a villa Borghese, si sta rilassando, mezza città aspetta la partita di stasera», comincia Matteo Salvini. E aggiunge: «Sono orgoglioso di voi che siete la Roma vera».

Perché non processano la Raggi per sequestro di passeggeri, visto quello che sta facendo con la metro Barberini a Roma dove le persone possono solo uscire e non entrare

. Salvini dal palco rivela che prima dell'iniziativa ha preso un caffè con Claudio Lotito, patron della Lazio.

Ma ora non pensiamo al derby, l'unico che dobbiamo vincere di derby è quello con Conte

Ultimo aggiornamento: 17:31

