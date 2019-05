Salvini, ironia sulla Raggi: «Roma è ordinata e pulita, specie in periferia»

Parla Matteo Salvini. «Oggi pomeriggio sarò a Roma, ma del sindaco di Roma non dico più nulla sennò dicono che ce l'ho con lei. Roma è ordinata, pulita, la metropolitana funziona, le strade sono a posto, i cestini sono vuoti e non si vede neanche un topo in giro per le strade». Lo ha detto il leader della Lega a un comizio al Galluzzo, frazione alle porte di Firenze. «Tutto ordinato, pulito, perfetto - ha aggiunto Salvini -. Soprattutto in periferia: a Ostia, Tor Bella Monaca, Tor Pignattara, tutto è tranquillo, pulito e sicuro. Almeno così non dicono che voglio litigare con gli altri».



Ultimo aggiornamento: 13:38

