Salvini: «Ipotesi Quota 41, in pensione a 61 anni. Confini? Torneremo a farli rispettare»

«L'importante è bloccare una volta per tutte la legge Fornero, che innalza a 66 e 67 anni l'età per andare in pensione dall'1 gennaio, una follia. Stiamo studiando diversi modelli, come Lega, simulando l'avvio di quota 41 con 61 o 62 anni di età minima senza penalizzazioni, come opzione». Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini a Porta a Porta. Inoltre, ha detto, «stiamo studiando un altro meccanismo, soprattutto nel pubblico impiego, che possa consentire ad alcuni, ad esempio i medici, che superano l'età pensionabile di continuare a lavorare avendo uno stipendio maggiorato fruendo della decontribuzione».

Il punto sui confini

«Torneremo a far rispettare i confini». Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili, Matteo Salvini, durante la registrazione di Porta a Porta, che andrà in onda questa sera. «Non è pensabile che le navi di tutto il mondo agiscano in tutto il mondo e poi arrivino unicamente in Italia. Onori ed oneri vanno condivisi», ha sottolineato Salvini, aggiungendo che «se c'è una nave norvegese si fa un colpo di telefono in Norvegia, se c'è una nave tedesca si fa un colpo di telefono a Berlino».

Il progetto del ponte sullo Stretto

Il ponte sullo Stretto «mi hanno detto, creerebbe 100 mila posti di lavoro». Lo ha detto Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture a Porta a porta.

Il caso Letizia Moratti

Letizia Moratti «non sarà mai un problema ma una risorsa e in settimana avrò modo di incontrarla». A dirlo il vice premier e ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Matteo Salvini, rispondendo nel corso della registrazione della puntata di «Porta a porta» che andrà in onda questa sera su Rai1 ad una domanda sulla posizione di Letizia Moratti in vista delle prossime elezioni regionali in Lombardia.

La questione della Legge Fornero

«Lo stop alla legge Fornero è il primo impegno» nei primi cento giorni di governo. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili, Matteo Salvini, durante la registrazione di Porta a Porta, che andrà in onda questa sera, aggiungendo che seguono «l'avvio di quota 41, estensione della flat tax, rottamazione delle cartelle esattoriali».