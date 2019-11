Salvini: fucili semiautomatici ai vigili di Firenze? Sì, ma intanto abbiano il taser

«Intanto mi basterebbe che fossero dotati il prima possibile di pistole elettriche taser visto che ho seguito personalmente la sperimentazione al governo e sarà uno strumento che entro l'anno conto sia in mano a migliaia di uomini e donne delle forze dell'ordine e anche della polizia locale». Lo ha detto Matteo Salvini, a margine di un convegno a Firenze, rispondendo ai cronisti che gli chiedevano della proposta del consigliere comunale a Firenze della Lega, Antonio Montelatici, di dotare la polizia municipale di fucili semiautomatici. «Intanto diamogli le pistole elettriche che sono in tutto il resto del mondo - ha aggiunto Salvini - poi qualunque strumento che venga dato in dotazione alle forze dell'ordine secondo me è utile». © RIPRODUZIONE RISERVATA