Manovra, Salvini: Ue mandi pure Padre Pio, la Fornero la smonto

Io non ho mai baciato Di Maio, ho altre voglie. Riconosco che tante cose non le ho fatte da solo, se non ci fossero persone serie come Di Maio e Conte io non sarei riuscito a fare quel che abbiamo fatto». Così Salvini,





I rapporti nel governo. Con Luigi Di Maio «discutiamo sui progetti sul futuro dell'Italia, non di poltrone come ha fatto qualcuno prima di noi, è una persona onesta, seria. Non ci sono cose che mi amareggiano», ha detto Salvini. «Sabato 8 ho invitato tutti gli italiani a Roma per dire grazie: questi sei mesi sono stati per me una avventura straordinaria. La cosa che più mi ha dato forza, al di là dei risultati è che molti dicono 'ho ritrovato l'orgoglio di essere italiano', e infatti non abbiamo niente da invidiare a tedeschi, francesi o spagnoli. Sono populista sì e orgoglioso di esserlo». La7. Una lunga intervista nel corso della quale il vicepremier ha parlato un po' di tutto, dalle trattative con la Ue alla sicurezza, dai migranti al tema Roma per cui ha assicurato l'arrivo di 250 nuovi vigili nel 2019.LEGGI ANCHECon Luigi Di Maio «discutiamo sui progetti sul futuro dell'Italia, non di poltrone come ha fatto qualcuno prima di noi, è una persona onesta, seria. Non ci sono cose che mi amareggiano», ha detto Salvini. «Sabato 8 ho invitato tutti gli italiani a Roma per dire grazie: questi sei mesi sono stati per me una avventura straordinaria. La cosa che più mi ha dato forza, al di là dei risultati è che molti dicono 'ho ritrovato l'orgoglio di essere italiano', e infatti non abbiamo niente da invidiare a tedeschi, francesi o spagnoli. Sono populista sì e orgoglioso di esserlo».

L'Europa. «Senza voler litigare con nessuno, noi all'Europa chiediamo semplicemente rispetto. L'Unione Europea si è occupata solo di finanza ed economia virtuale, l'Unione Europea ha difeso la Legge Fornero», ha detto Salvini. «Io la smonto la riforma Fornero, è sbagliata, L'Europa può mandare anche Padre Pio».



Roma. Il ministro dell'Interno ha poi risposto

«I 250 vigili a Roma arriveranno a inizio 2019, non sono ancora attrezzato per i miracoli. Ma l'aria è cambiata, sono soddisfatto di aver raso al suolo in una settimana dieci villette dei Casamonica che stavano lì da una vita».



La sicurezza. «Mi hanno dato del razzista, fascista, assassino, delinquente, ho fatto semplicemente quello che gli italiani mi chiedevano. Ho fatto diminuire gli sbarchi. Sugli attacchi di Avvenire rispondo che molte persone di chiesa mi fermano e mi chiedono di andare avanti», ha proseguito. «Ho parroci, frati, suore, vescovi e cardinali che mi dicono 'Matteo vai avanti' anche perché il Vangelo di dice 'Accogliere va bene ma c'è un limite' e poiché lo stipendio me lo pagano gli italiani devo dare conto a loro

La legittima difesa. «Ho telefonato a Fredy Pacini che sta passando giorni di sofferenza: ha ucciso il rapinatore dopo innumerevoli furti e ha tutta la mia approvazione», ha detto Salvini. «Se a casa mia ci sono i miei figli ed entra un ladro - ha aggiunto - è il ladro che deve avere paura. Ogni italiano è legittimato a difendersi senza subire processi. È il rapinatore che si trovava nel posto sbagliato». «Mando un abbraccio a Fredy Pacini: lavorava tutto il giorno nel capannone, ci dormiva e dopo 30 furti ha sparato alle gambe al rapinatore. Ho deciso di non andare a trovarlo per non sollevare le polemiche, ci andrò tra qualche tempo. Certo se capitasse a me e ci sono i miei figli di mezzo non guardo in faccia a nessuno». Salvini ha ricordato di voler modificare la legittima difesa: «se un italiano si sente in pericolo di vita ha il diritto di difendersi, è il rapinatore che non deve entrare in casa mia. Non voglio che ci sai nessun risarcimento per i parenti dei rapinatori. Certo, io non auspico affatto che tutti si armino, mio dovere però è garantire il calo dei reati e la certezza della pena. Le forze dell'ordine saranno di più: almeno una persona in più in ogni questura».

