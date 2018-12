«Salvini morto sul colpo in un incidente». Il ministro ride sulla fake news: mi allungano la vita

«Ultim'ora. Morto sul colpo il ministro dell'interno Matteo Salvini. Nuovo lutto nel mondo della politica». E' il titolo della notizia falsa che circola sul web in queste ore. «Adesso scherzano pure sulla mia morte, roba da matti! Mi allungano la vita, rispondo col sorriso», è il commento sui social di Salvini, che allega l'immagine della falsa notizia.









Salvini manderà questa sera un messaggi di auguri in diretta per la fine del 2018 e l'inizio del nuovo anno. Il ministro si collegherà in streaming su Facebook dalla località di montagna dove passerà l'ultimo giorno del 2018. Un collegamento previsto subito dopo il consueto intervento a reti unificate del capo dello Stato, Sergio Mattarella, previsto alle 20.30. Massimo riserbo sul contenuto del 'messaggiò di Salvini, che potrebbe non limitarsi al solo brindisi per il nuovo anno.



Ultimo aggiornamento: 14:09 © RIPRODUZIONE RISERVATA