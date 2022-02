Salvini, governo: «Rimpasto? Alcuni ministri non brillano ma non è momento di critiche»

È domenica mattina, Matteo Salvini comincia a picconare e offre la metafora calcistica. Da più di una settimana il dibattito interno alla coalizione di centrodestra è apertissimo e a tratti molto acceso. Il segretario della Lega ha detto che l'alleanza non c'è più. Giorgia Meloni chiede a Salvini di essere chiaro e di far sapere da che parte sta, il centrodestra può essere maggioritario, dice al Messaggero anche il suo capogruppo alla Camera Francesco Lollobrigida. Dalle parti di Forza Italia la situazione è più complessa ancora con Silvio Berlusconi che sta progettando l'occupazione di nuovi spazi, anche esterni alla coalizione classica. E non ha risparmiato critiche molto dure alla leader di Fratelli d'Italia.

Forza Italia e Lega stanno anche al governo, e non è un particolare trascurabile. Le tensioni politiche, ed elettorali, si riverberano anche e soprattutto lì: nel governo. E così di domenica mattina Salvini comincia a picconare l'esecutivo e si scaglia contro «ministri che non brillano».

Poi arriva l'autoanalisi sulla coalizione e così anche il parallelo con il derby di San Siro di ieri. «Quello che è mancato al centrodestra in questi mesi è il gioco di squadra. Ieri c'è stato il derby Inter-Milan. Con i singoli l'Inter era più forte. Ha vinto il Milan avendo singoli probabilmente meno forti ma è perché ha giocato di squadra. Ecco, il centrodestra ha giocato con i singoli in questi mesi e ha perso, prima alle amministrative e poi non ha fatto bella figura con l'elezione del presidente della Repubblica». Così il segretario della Lega, Matteo Salvini ospite di Radio 24.

Il nodo giustizia e i referendum, Salvini ha detto che saranno «un banco di prova»

Il Nuovo Centro guardato con sospetto

«Con tutti coloro che si sentono alternativi alla sinistra, tutti. Quindi se Renzi e Mastella sono a sinistra, governano con la sinistra e sono stati eletti con la sinistra, non possono essere miei interlocutori. Per gli altri non escludo nessuno. Io preferisco il gioco di squadra e non dico no a nessuno», ha detto Salvini rispondendo a una domanda di Maria Latella su Radio 24, su chi siano gli interlocutori della Lega per un progetto di rafforzamento del centrodestra.