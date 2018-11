Maltempo, Salvini: «Faremo interventi senza precedenti». In settimana il Cdm

«Sono passate alcune ore e già questa settimana ci sarà un Consiglio dei ministri. Senza fare nuove leggi contiamo di mettere a disposizione i primi interventi in tutta Italia, che è un intervento che non ha precedenti e poi arriverà tutto ciò che serve». A ribadire l'impegno del Governo a favore delle popolazioni colpite dal maltempo nel Bellunese è il ministro dell'interno Matteo Salvini, intervenendo in diretta stamane a Radio Padova. «Sull'autonomia ci stanno lavorando bene da mesi il presidente della giunta del Veneto Zaia e quello della Lombardia Attilio Fontana - ha aggiunto, rispondendo alla domanda su una eventuale autonomia d'emergenza per il Veneto, lasciando alla Regione quota parte dell'Iva come avviene alle regioni a statuto speciale - se chiedete a loro sono più sul pezzo di quanto possa essere io, il mio impegno è quello che entro la fine di quest'anno arrivi la questione autonomia in Consiglio dei Ministri». Quanto al tema della rinuncia a 800 milioni di euro pronti in sede di Banca Europea degli investimenti per finanziare proprio per le opere di prevenzione di alluvioni e calamità naturali, Salvini ha detto: «non conosco la vicenda, mi sembra strano che un ministro a fronte di 800 milioni che gli possono essere prestati dica 'no grazie, non mi interessà. Ne parlerò con il ministro. Se ci sono questi 800 milioni di euro e ci sono dei progetti utili e intelligenti è ovvio che verranno presi». Sulle competenze regionali che sono prevalenti rispetto a quelle nazionali in una regione come il Veneto, governata dalla Lega negli ultimi anni, Salvini ha chiarito il suo ragionamento sui fiumi da dragare e gli «alberelli» da tagliare. «Ieri sono stato con il sindaco di Rocca Pietore e con quello di San Pietro di Cadore, e non mi chiedono di chi è la colpa su quello che è stato fatto e quello che non è stato fatto - ha concluso - mi chiedono di fare qualcosa adesso e quindi come Regione e come Governo stiamo lavorando da ore per capire cosa fare adesso».

Ultimo aggiornamento: 10:10

