Matteo Salvini: «Tanti M5S sono coerenti e non vogliono il Mes». «Se il governo va in crisi è perché litigano su tutto, non per Salvini. Io non li vado a cercare. Poi ci sono tanti eletti ed elettori dei Cinque Stelle che sono coerenti e non vogliono il Mes». Lo afferma il leader della Lega, Matteo Salvini, a «Mezz'ora in più», su Rai 3, alla domanda se la Lega sta raccogliendo una fronda M5S sul voto sul Mes. «La crisi succede non perché la vuole l'opposizione, ma perché sono litigiosi e incapaci».

