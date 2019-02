A Settimo Milanese il Comune patrocina la presentazione di un libro su un terrorista, Salvini: «Una vergogna»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' diventato un caso nazionale il patrocinio del Comune di Settimo Milanese alla presentazione di un libro su un terrorista delle Br ucciso in uno scontro a fuoco con i carabinieri nel 1980, Walter Pezzoli, all'epoca 23enne. Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ieri ha detto che si tratta di "un atto incredibile e vergognoso voluto da un sindaco di sinistra".La presentazione del libro è in programma il 23 febbraio e sul sito del Comune di Settimo Milanese se ne trova traccia fra le notizie secondarie.Il caso è stato fatto emergere nei giorni scorsi dal consigliere comunale di Forza Italia Ruggiero Delvecchio secondo il quale il volume "getta discretito sull'Arma dei Carabinieri".Il libro è stato scritto dal fratello di Pezzoli, che all'epoca aveva 23 anni, e da alcuni amici del terrorista che era di Pero, centro a tre chilometri da Settimo Milanese.Sul sito del comune di Settimo si legge questa presentazione dell'evento:"Trentotto anni dopo, gli amici di Pero di Walter Pezzoli, la periferia milanese in cui è cresciuto, scelgono, con questo lavoro a più mani, di ricordarlo così: “In quest’angolo di mondo le loro madri ed i loro padri nacquero poco prima o arrivarono poco dopo la fine della guerra. In quest’angolo di mondo, trasformato, in pochi anni, da fertile campagna ad inenarrabile concentrato di veleni, Walter ed i sui amici e compagni diventarono grandi nel tempo in cui il desiderio che un altro mondo fosse possibile cresceva ovunque, nelle coscienze, inarrestabile e senza limite alcuno”.