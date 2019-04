Salvini, libro con editore vicino a Casapound. Il portavoce: «Scelta dell'autrice, è un'intervista»

Il vicepremier Matteo Salvini sceglie Altaforte, la casa editrice sovranista vicina a CasaPound, per il suo libro «Io sono Matteo Salvini, intervista allo specchio». Il numero uno di Altaforte è quel Francesco Polacchi che è a capo del marchio di moda Pivert per il quale Salvini già finì nella bufera dopo aver indossato il giubbotto col picchio allo stadio un anno fa.



Il libro, scritto dalla giornalista Chiara Giannini con prefazione di Maurizio Belpietro, sarà presentato anche al Salone del libro di Torino. La scelta della casa editrice è destinata a far discutere, anche perché il libro esce proprio nei giorni caldi delle polemiche sullo stupro di Viterbo.



«Altaforte Edizioni - così Casapound su facebook la presentava il 20 luglio scorso - è una nuova casa editrice che, su iniziativa della società editrice de 'Il Primato Nazionalè, vuole essere il punto di riferimento per la diffusione di una cultura identitaria e non allineata».



Anche il nome della casa editrice nasce da un verso di Ezra Pound. Nel catalogo, libri come 'Il cinema tedesco del Terzo Reich - Leni Riefenstahl', 'Diario di uno squadrista toscanò. 'Ezra Pound e la musicà; fumetti come 'Benito Mussolini - La mia guerrà, 'Sergio Ramellì, 'Nietzschè, 'Il rogo di Primavallè. Il libro-intervista a Salvini, con prefazione di Maurizio Belpietro, costerà 17 euro.



«Salvini non ha scritto alcun libro (ha semplicemente rilasciato una lunga intervista alla giornalista Chiara Giannini) e non ha firmato contratti o accordi con la casa editrice indipendente liberamente scelta dall'autrice». È quanto puntualizza l'ufficio stampa di Matteo Salvini, sul libro intervista in uscita per la casa editrice Altaforte vicina a Casapound.

Salvini tra mille editori sceglie per il suo libro quello legato a Casa Pound. Casa Pound per le leggi del nostro paese dovrebbe essere sciolta. Casa Pound a Ostia organizzava manifestazioni con il clan Spada. Salvini è il ministro dell'interno. Salvini legittima l'illegalità

. Lo scrive su twitter Matteo Orfini del Pd.

