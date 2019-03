La svolta di Salvini, ora cita Ezra Pound sul coraggio delle proprie idee

Non accade mai ma stavolta succede. Matteo Salvini non twitta la foto di un piatto di pasta o di un buon polpettone ma una citazione letteraria. Forse ha ragione il suo amico Gennaro Sangiuliano, direttore del Tg3, il quale assicura che il capo leghista ama leggere i libri? In ogni caso, Salvini posta queste righe: “Se un uomo non è disponibile a correre qualche rischio per le proprie idee, o le sue idee non valgono nulla o è lui che non vale nulla”. Firmato Ezra Pound. Che non è un attaccante del Milan

© RIPRODUZIONE RISERVATA