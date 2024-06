Giovedì 13 Giugno 2024, 04:55

Gli applausi degli alleati sono tutti per lei, Marine Le Pen, la star del voto del 9 giugno che fatto en plein alle urne Ue e trasformato il Rassemblement National nella prima delegazione nell’emiciclo dell’Eurocamera con 30 eletti, a pari merito con i popolari tedeschi. E adesso, sulla via della normalizzazione, si prepara alla grande battaglia del voto anticipato in Francia, per confermare il piazzamento record e infrangere il “cordon sanitaire” che l’ha finora tenuta fuori dalle posizioni di responsabilità tanto in patria quanto in Europa. È il giorno del summit sovranista a Bruxelles, riparte da un hotel del quartiere europeo il risiko del fronte euroscettico per contare e contarsi nella futura Commissione Ue. Al tavolo Salvini e Le Pen, con loro gli altri volti forti dell’alleanza: Geert Wilders, leader del Pvv che ha in mano le chiavi del governo olandese, insieme all’austriaco dell’Fpö Harald Vilimsky e ai belgi fiamminghi di Vlaams Belang Gerolf Annemans e Tom Van Grieken, la new entry portoghese André Ventura, che ha portato in dote i due neo-eletti del suo Chega!

Per Salvini è una photo-opportunity preziosa, il tempismo è più che studiato. Mentre Meloni riprende contatto con l’ex alleata Le Pen, valuta se sabotare una maggioranza Ursula-bis e fare muro con le destre in Europa, il “Capitano” mette il cappello sull’operazione, rivendica il filo diretto con l’amica Marine. Soprattutto, detta insieme agli altri la strategia: «Unire tutte le forze di centrodestra in netta contrapposizione alla sinistra». Fin troppo chiaro il messaggio in bottiglia per l’alleata e chi, fra i leader Ue, tentenna di fronte al bis di von der Leyen. A scanso di equivoci, Salvini mette tutto il giorno nel mirino la presidente Ue in corsa per il bis, le sue «norme folli a favore della Cina», si chiede se lei e Macron «si siano accorti delle elezioni». Serve anche, il vertice, a sciogliere un nodo spinoso: che fare di Afd, il partito dell’ultradestra tedesca cacciato dal gruppo su richiesta di Le Pen per le frasi filo-naziste dei suoi leader? Nulla: per ora rimarrà fuori, se ne riparlerà semmai dopo le elezioni francesi. Quando andrà sciolto un altro nodo, ancora più ingombrante: Viktor Orban. Il premier ungherese è senza casa in Ue, cerca un gruppo e vuole bussare alla porta di Meloni, all’Ecr. Ma leghisti e lepeniani non escludono il colpaccio di mercato al foto-finish, i canali sono aperti.

I CALCOLI

Strategie e fredda matematica si uniscono in un tutt’uno in questi primi caminetti fra alleati nel dopo-voto. Ammettere la pattuglia dei sedici eurodeputati di AfD farebbe guadagnare peso a Id, portandola a 74 eurodeputati. A un soffio dai Conservatori di Meloni e pure dai liberali di Renew Europe cari a Macron. C’è poi da affrontare l’annosa questione di un supergruppo di destra al Parlamento Ue. L’idea piace a Orbán: il premier magiaro, conteso tra Meloni, Le Pen e Salvini, tifa per l’unione di tutte le forze di destra che varrebbe il secondo gruppo dell’emiciclo. Ma chi segue da vicino le grandi manovre sovraniste non esclude che l’esito possa essere opposto: tre gruppi separati, con una nuova formazione guidata dai tedeschi di Afd. Il tempo dirà.