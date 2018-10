Salvini a Juncker: «Parlo solo con persone sobrie»

«Io parlo con persone sobrie che non fanno paragoni che non stanno né in cielo né in terra». Così il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini, risponde - intervistato dal programma Tagadà su La7 - a una domanda sulle

affermazioni del presidente della Commissione Ue Jean-Claude Juncker, che aveva ipotizzato un rischio Grecia per l'Italia.

«Dobbiamo evitare che l'Italia reclami trattamenti speciali che, se concessi a tutti, significherebbero la fine dell'euro», ha detto ieri Juncker. «Non vorrei che dopo aver superato la crisi greca, ricadessimo nella stessa crisi con l'Italia», ha aggiunto.



«In una grande famiglia - ha aggiunto Salvini - non ci sono figli di serie A e figli di serie B. Se qualcuno straparla perchè rimpiange un'Italia precaria e impaurita, magari per poter comprare sotto costo le aziende che sono rimaste in questo Paese usando spread e mercati per intimorire qualcuno ha trovato il ministro sbagliato ed il Governo sbagliato».

«Le parole e le minacce di Juncker e di altri burocrati europei continuano a far salire lo Spread, con l'obiettivo di attaccare il governo e l'economia italiane? Siamo pronti a chiedere i danni a chi vuole il male dell'Italia», aveva affermato in precedenza a Napoli il ministro dell'Interno.

Ultimo aggiornamento: 18:34

