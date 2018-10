Salvini, nuovo attacco: «Cercate Juncker "sobrio o barcollante" su Google»

Salvini di nuovo contro Juncker. «Questo signore è il capo del Governo di 500 milioni di europei, un signore che arriva da un paradiso fiscale come il Lussemburgo. Se cercate su google Juncker 'sobrio' o 'barcollante', vedrete immagini a volte impressionanti». Lo dice il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, tornando a criticare a 'Mattino Cinque' su Canale 5, il presidente della Commissione europea.

Il riferimento di Salvini è al vertice sulla Nato a Bruxelles nel luglio scorso durante il quale il presidente della commissione europea venne sorretto anche da capi di stato mentre lasciava barcollando la sede dell'evento. In realtà venne spiegato che Juncker era stato colpito da un attacco di sciatica e che quel breve tragitto dal passo malfermo era terminato poco dopo con l'impiego di una sedia a rotelle. In particolare i tabloid inglesi avevano tuttavia sottolineato con ironia la situazione.

Sempre a Mattina Cinque, Salvini ha detto: «Io penso che in Europa ci sia qualcuno che punta a mettere in ginocchio l'Italia per comprarsi sottocosto aziende, banche, imprese alimentari, moda. Qualcuno vuole Italia debole e piena di immigrati, ma con questo governo la cosa non funziona».

