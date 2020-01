Salvini domani presenta la sua memoria difensiva sul caso Gregoretti alla Giunta per le autorizzazioni del Senato

Domani, in mattinata, il segretario della Lega Matteo Salvini invierà alla Giunta delle Immunità parlamentari del Senato la sua memoria difensiva in merito alla vicenda della nave Gregoretti che lo vede imputato con l'accusa di sequestro di persona.

La prossima riunione della Giunta è prevista l'8 gennaio. Quel giorno la vicenda entrerà nel vivo del dibattito parlamentare riacutizzando lo scontro tra la Lega e il M5s sul tema dei migranti. Da settimane infatti il segretario leghista si dice pronto a farsi processare e «rischiare 18 anni di carcere», ma contemporaneamente sfida apertamente i senatori 5S a essere coerenti con la scelta assunta nei mesi scorsi in occasione del caso Diciotti, ai tempi del Conte Uno. «Voglio vedere i 5 Stelle al Senato votare l'opposto di quello che hanno votato pochi mesi fa per difendermi. Voglio vederli votare contro l'interesse nazionale e sostenere che quello che io ho fatto, con il consenso di tutto il governo di allora, era per mio interesse personale».

Anche il premier, Giuseppe Conte, nel corso della conferenza stampa di fine anno era tornato sulla vicenda, annunciando che stava svolgendo verifiche supplementari. «Con massimo scrupolo - ha detto il premier - farò le mie verifiche. Sicuramente c'è stato coinvolgimento della presidenza sulla ricollocazione. Non ho avuto ancora alcun riscontro sullo sbarco, ma non ho ancora sciolto la riserva. Se troverò un frammento sarò il primo a dirlo». Dei 23 componenti della giunta, 10 sono certamente a favore di Salvini: 5 senatori leghisti, 4 di Forza Italia e uno di Fratelli d'Italia. I pentastellati sono 6, uno è del Pd, 3 di Italia Viva, quindi 3 del Misto, Pietro Grasso (Leu), Gregorio De Falco (ex M5s) e l'autonomista Durnwalder Insomma, un voto che si annuncia pieno d'incognite, tenuto conto non solo dei dubbi dei Cinque Stelle ma anche di Italia Viva: «Prima di decidere - ha sostenuto Matteo Renzi nei giorni scorsi - leggiamo le carte. Siamo persone serie, noi»

La prossima riunione della Giunta è prevista l'8 Gennaio e il voto è in programma il 20.

