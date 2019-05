Salvini: «Il Governo non cadrà e non cambierà dopo le elezioni europee»

Salvini torna a gettare acqua sul fuoco. «Lunedì non cambia niente al Governo perchè si vota per l'Europa. Se ci danno forza cambiamo l'Europa finalmente. In Italia non cambia nulla: anche se la Lega vincerà, come sembra, non chiedo un ministro o una poltrona in più. E spero che i toni si abbassino». Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini al programma 'Mattino 5' su Canale 5. © RIPRODUZIONE RISERVATA