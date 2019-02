E Salvini si lascia tentare dai gnocchetti sardi

Pranzetto leggero a La Maddalena: gnocchetti sardi con funghi, zafferano, salsiccia, aggiungo pecorino!

Mi volete bene anche se ingrasso?? pic.twitter.com/HfHVMyTc1h — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 17 febbraio 2019

Si mangia pesce, al sale, o bollito con aggiunta di olio molto pulito, sull’isola sarda della Maddalena. Ma Matteo Salvini , che è qui per le elezioni regionali, ha il suo format da italiano poco dietetico e non politicamente corretto a tavola. A lui piace descriversi, culinariamente, come un deep italian che si infischia del colesterolo e delle sofisticherie gastronomiche. E bada alla sostanza. Anche stavolta non vuole smentirsi. E allora, prima ancora di arrivare a La Maddalena, si imbarca sul traghetto da Palau tracannando una birra locale. E poi, comizio e altro comizio, e infine pranzo sull’isola. Da cui posta foto luculliana e commento: “Pranzetto leggero a La Maddalena: gnocchetti sardi con funghi, zafferano, salsiccia, aggiungo pecorino! Mi volete bene anche se ingrasso?”.La folla sarda risponde: sììì. E le elezioni di domenica prossima per il Capitano - che ha anche viaggiato verso La Maddalena nella cabina di pilotaggio in compagnia del capitano del traghetto - non andranno male.