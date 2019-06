Salvini: «Flat tax non è un capriccio. O si fa o si muore, e il debito esplode»

Salvini torna a parlare di Flat tax: «Non è un capriccio. O si fa o si muore, e il debito esplode». E lo fa da Breganze, in provincia di Vicenza, durante l'inaugurazione della Pedemontana, che il vicepremier ha rimarcato essere «il miglior messaggio ai mercati e alle Borse». «La riduzione abbondante del carico fiscale per imprese e famiglie non è un capriccio della Lega: o si fa o si muore, e il debito esplode».

«Andremo a dirlo ai commissari europei - ha aggiunto Salvini - e su questo il presidente del Consiglio ha mandato pieno. Se negli ultimi anni facendo il contrario il debito è aumentato, probabilmente è meglio fare il contrario, per esempio rispetto ai vincoli di bilancio interni. Non si è mai fatto? Sono felice di aver stanziato centinaia di milioni per Comuni che hanno voluto finanziare opere già avviate. Hanno cercato di fermarci per paura della corruzione, sono andato dritto, rischio più rischio meno, ho nove processi, facciamo il decimo», ha concluso.

Pedemontana è il miglior messaggio ai mercati e alle Borse. «Questo è il miglior messaggio ai mercati internazionali, alle Borse, ai signori dello spread, agli investitori: questa è l'Italia. Io ho deciso oggi di essere qua perché questa è l'Italia su cui investire, l'Italia del sì, del fare, del coraggio». Così il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, intervenuto alla cerimonia di inaugurazione del primo tratto della Pedemontana Veneta. «Troppi dubbi, troppi no, troppi forse e - ha aggiunto Salvini - durante la valutazione di quelli che vivono di dubbi, gli altri corrono, accelerano e noi cresciamo dello '0 virgola'. Oggi quest'opera ci dice che l'Italia non merita una crescita dello '0 virgola'. Se abbiamo coraggio, torniamo a essere la prima potenza economica d'Europa».

