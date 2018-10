Elezioni Trentino, Salvini: «Ora possiamo espugnare la Toscana»

Ho conquistato Trento la rossa

. Maurizio Fugatti, il nuovo presidente della provincia trentina, è naturalmente euforico. Ha vinto lui, ha vinto il brand Salvini e questa regione da sempre solidale-progressista-autonomista e di centrosinistra cambia segno.



Diventa la quarta regione governata dal Carroccio, dopo il Veneto, la Lombardia, il Friuli. Salvini si è speso moltissimo, il risultato è che il Carroccio è diventato il primo partito.



I grillini invece si sono rivelati inesistenti, ed è facile capire quanto questo pesi a livello romano tutto a favore di Salvini e contro Di Maio nel loro rapporto sempre più tumultuoso. Adesso Salvini, che sta festeggiando il trionfo non solo trentino ma anche altoatesino nel quartiere generale del partito a via Bellerio (Milano) e andrà presto in Trentino a ringraziare gli elettori, già guarda oltre.

Possiamo espugnare la Toscana, Firenze e l'Emilia Romagna

, è la sua certezza. E anche quella di gran parte del Pd, oltre che dei 5 stelle, che non sanno più come fermarlo.

