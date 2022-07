Salvini: «Basta follia M5s e giochini di potere Pd, scelgano gli italiani»

Archiviato il governo Draghi, con le dimissioni (ri-)presentate oggi dal premier al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la campagna elettorale inizia a scaldare i motori. Uno dei primi a pensarci, poco dopo la comunicazione alla Camera dell'addio del presidente del Consiglio, è Matteo Salvini.

Salvini: «Scelgano gli italiani»

«Basta con la follia dei 5Stelle e con i giochini di potere del Pd: ora scelgano gli italiani», scrive su Facebook il leader della Lega. E per non lasciare dubbi posta un fotomontaggio con i volti di Luigi Di Maio, Giuseppe Conte, Enrico Letta, Luciana Lamorgese e Roberto Speranza per puntare direttamente il dito contro gli "avversari" della imminente scalata al Palazzo Chigi. «Ora scelgano gli italiani», sottolinea nel banner il leader della Lega.

Il vertice con i suoi

Intanto il leader leghista ha convocato nelle prossime ore una serie di riunioni con economisti, tecnici, parlamentari ed esponenti del governo in quota Lega. Così fa sapere la Lega. Sul tavolo «dopo il caos provocato dal Movimento 5 Stelle e dalle forzature del Pd, ci sono le emergenze bollette di luce e gas, il rinnovo dello sconto sui carburanti, i fondi europei, i nodi relativi a tasse e pensioni».