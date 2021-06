Salvini: «Sui licenziamenti sintonia con Draghi. Chi cresce assume, per gli altri tempo fino a ottobre»

Sul blocco dei licenziamenti per Salvini c'è piena sintonia con Draghi: «L'incontro di oggi pomeriggio è andato molto bene», ha detto il leader della Lega. «I settori che crescono che corrono che hanno bisogno di assumere, non di licenziare, penso all'industria e all'edilizia, devono tornare a essere liberi di agire sul mercato; poi i settori che hanno sofferto di più, penso al commercio, ai servizi, al turismo, avranno tempo fino a ottobre per organizzarsi, con l'obiettivo di una estate da boom economico», aggiunge Salvini.

«Si è parlato anche di immigrazione, l'Italia non può essere lasciata sola, trattata come campo profughi d'Europa, la condivisione tra paesi europei e africani è fondamentale, da questo punto di vista, con il presidente Draghi siamo in linea, d'accordo». Così Matteo Salvini lasciando Palazzo Chigi.

«Il vertice del centrodestra sulle comunali ci sarà entro la settimana», conferma Matteo Salvini lasciando palazzo Chigi, sul tema dei candidati di Roma e Milano per il centrodestra.