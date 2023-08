Salvini difende Vannacci: «Va giudicato per il suo lavoro. Leggerò il suo libro, è facile estrapolare frasi»

Il generale Vannacci «deve essere giudicato per quello che fa in servizio. Se poi scrive qualcosa che non ha niente a che fare con i segreti di stato o il suo lavoro penso che ha tutto il dovere e diritto di farlo»: lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, in una diretta sui social.

Vannacci: Donzelli, Sgarbi e gli altri. Ecco il fronte pro-generale. Crosetto: «Io sono diverso»

«Il generale Vannacci è stato additato come un pericolo.

Generale Vannacci: «Ho ragione io, non mollo». Forza Nuova gli propone di candidarsi

Salvini spiega di aver comprato, al liceo, per curiosità, anche il manuale del guerrigliero di Che Guevara e «mi rifiuto di pensare che in Italia ci sia un Grande fratello che dice questo lo puoi leggere e questo no». Il ministro ricorda che Vannacci «ha fatto missioni in Somalia, Iraq Afghanistan, e ha difeso patria, bandiera, i suoi uomini, e fece denunce sull'uranio impoverito che tanto male ha fatto ai militari italiani».