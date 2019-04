Salvini e Di Maio strateghi alla Moltke: «Marciare divisi e colpire uniti» come il generale prussiano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il motto è celeberrimo. Lo citò anche il Capo provvisorio dello Stato, Enrico De Nicola, nel suo discorso di insediamento all’Assemblea Costituente il 15 luglio 1946.In relazione alla necessità dell’Italia ad essere unita di fronte alla grande sfida della difficile ricostruzione del Paese, nel secondo dopoguerra. E il motto è questo: “Marciare divisi combattere uniti” (Getrennt marschieren, Vereint schlagen). L’autore è Helmuth Karl Bernhard von Moltke (Moltke il vecchio, 1890-1891), grande generale prussiano e studioso di strategia militare tra i più importanti nella storia europea.Perché parliamo di lui e del suo motto? Perché la strategia che stanno usando Di Maio e Salvini è quella. Litigano su tutto e h24 in pubblico, trovano sempre sintonia in privato - ossia fanno compromessi parlandosi a quattr’occhi e vanno avanti - ed entrambi non hanno nessunissima voglia, visto che si trovano bene a lavorare insieme litigando o fingendo di farlo, di rompere il governo. Dunque, è un gioco di ruolo, molto serio. Durerà fino a fine maggio, quando si vota per le Europee. I due gemelli diversi attizzando continuamente polemiche tra di loro, per serrare i ranghi dei rispettivi elettorati e fare il pieno di voti. Come si diceva una volta, appunto: marciare divisi per colpire uniti. E non c’è stato bisogno neppure di ingaggiare un moderno stratega politico per farsi suggerire questa che è diventata la regola aurea del Salvinaio. È bastato un giretto su un motore di ricerca e si è arrivati Moltke, che costa molto meno di un qualsiasi spin doctor ed è più bravo di loro a depistare giornalisti e osservatori politici.