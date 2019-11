Salvini e Di Maio, Meloni sospetta l'inciucio: «A Matteo chiedo chiarezza»

Ultimo aggiornamento: 12:43

Lo sfasciosta creando opportunità per Matteo Salvini , sempre orfano dell’amore politico con Di Maio , ma rischia di produrre problemini con Giorgia Meloni . Salvini non solo sulla legge elettorale ha aperto il dialogo con il Pd, e la cosa non piace a Fratelli d’Italia, ma sta ricominciando a lanciare ami ai pentastellati in preda a crisi e sbandamento.«Gli elettori e gli eletti del M5S che si sentono traditi da Grillo e Di Maio e vogliono continuare la loro battaglia di cambiamento sono i benvenuti», ripete il leader della Lega. Che in modo sibillino lascia aperta la porta alla possibilità di tornare alleato di Grillo e Di Maio. Ma «mai con Conte».Con un M5S senza Pd si può tornare a parlare, insomma, secondo Salvini. Dalle parti di Fratelli d’Italia, però, sentono subito puzza di bruciato e invitano il capo del Carroccio a fare chiarezza. «Noi non potremmo mai trovarci in una coalizione con Di Maio. Chiedo al mio amico Salvini parole molto chiare...», dice Giorgia Meloni. Molto guardinga rispetto al rischio di un ritorno al futuro giallo-verde, visto che anche Di Maio sotto sotto sta rimpiangendo la vecchia intesa con la Lega, con cui si trovava meglio che con il Il Pd.