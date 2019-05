Crisi di governo, il Colle si prepara all'ipotesi elezioni già a settembre

La guerra atomica esplosa tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini non lascia indifferente il Quirinale. Sergio Mattarella viene descritto preoccupato: la conflittualità estrema e permanente tra Lega e 5Stelle sta producendo un'impasse nell'azione di governo. Ad esempio sono stati necessari quasi due mesi per il varo dello sblocca cantieri e uno per il decreto crescita. In più, siccome la tenuta economica dipende dalla stabilità politica, sul Colle si temono ripercussioni sulle credibilità del sistema-Paese. Con il possibile riemergere di fibrillazioni sui mercati finanziari.

Al Quirinale, con Salvini che fa sapere di essere determinato a licenziare dopo il voto europeo del 26 maggio il premier Giuseppe Conte, si cominciano poi a studiare mosse e timing per affrontare la probabile crisi. Operazione complessa: non esistono chiavi del passato per leggere un presente segnato dal populismo e perciò del tutto inedito.

Il piano Salvini: «Crisi dopo il voto e via Conte»

SITUAZIONE INEDITA

A maggior ragione Mattarella affronterà la situazione che verrà a crearsi senza soluzioni precostituite. Il Presidente si porrà in una posizione maieutica: in caso di dimissioni di Conte, avvierà un giro di consultazioni per capire se esiste in Parlamento la possibilità di formare una nuova maggioranza in grado di indicare un nuovo presidente del Consiglio. E nel caso vi fosse, affiderà l'incarico. Ma, come è avvenuto esattamente un anno fa, non spedirà davanti alle Camere alcun premier senza avere la garanzia di una maggioranza certificata. Traduzione: no a presidenti del Consiglio incaricati che andrebbero a cercare i voti in Parlamento, sì a un premier designato che abbia dalla sua la certezza dei numeri.

In pratica, visto che è ritenuta ormai «bruciata» l'ipotesi di un esecutivo formato da 5Stelle e Pd (un anno fa in tentativo fu fatto, inutilmente), l'unica soluzione possibile appare un governo a guida Lega. Sempre che Salvini non decida di precipitare a elezioni a luglio. Ma il premier targato Carroccio, in considerazione del fatto che Lega, Forza Italia e Fdi non hanno i voti sufficienti, dovrebbe essere supportato da un nuovo gruppo di responsabili. Formato, probabilmente, da un folto plotone di transfughi 5Stelle. Senza questa condizione, l'epilogo sarebbe il voto anticipato.

L'IPOTESI DEL TECNICO

Mattarella non ama infatti la formula del governo del presidente. E neppure quella del governo tecnico. Tant'è che quando, nel maggio scorso, affidò l'incarico a Carlo Cottarelli, sottolineò che si trattava di un esecutivo «di servizio» che sarebbe restato in carica soltanto per il tempo necessario affinché in Parlamento maturasse una maggioranza politica, per un governo politico. Soluzione fallita allora e a maggior ragione difficilmente praticabile adesso. Con una sola eccezione: la richiesta di tutte le forze politiche di dar vita a un governo tecnico con il compito di varare in autunno la legge di bilancio e di portare il Paese alle elezioni nella primavera del 2020.

Nelle scelte del capo dello Stato il calendario risulterà essenziale e lo sarà proprio per la questione della legge di bilancio e per l'imperativo di evitare l'esercizio provvisorio. Così, se com'è probabile non si aprirà la crisi nei prossimi giorni e dunque non si potrà votare tra fine giugno e inizio luglio (dallo scioglimento delle Camere devono passare non meno di 45 giorni e non più di 70), con ogni probabilità in caso di collasso dell'esecutivo giallo-verde Mattarella scioglierà a metà luglio, in modo da svolgere le elezioni a inizio settembre. Una campagna elettorale d'agosto sotto l'ombrellone non si è mai vista. Ma, almeno sulla carta, ci sarebbero i tempi tecnici (risicati) per formare un nuovo governo in grado di affrontare la sessione di bilancio.

LA STRADA IN SALITA

L'altra soluzione, sempre che il centrodestra con un manipolo di scissionisti grillini non sia riuscito a dar vita a un esecutivo, è quella che si diceva: l'incarico a un premier terzo con un ruolo di traghettatore verso le elezioni della primavera 2020. Con due incognite. La prima: quale forza e quale autorevolezza avrebbe un governo di tal fatta nell'affrontare una legge di bilancio che già naviga intorno ai 40 miliardi di euro. La seconda: Salvini. E siccome il leader leghista con ogni probabilità si chiamerebbe fuori dalla partita per cannoneggiare dall'esterno palazzo Chigi e gonfiare i propri consensi, sarà improbabile assistere al suicidio politico di 5Stelle, Pd e Forza Italia impegnati a votare una manovra economica lacrime e sangue. A meno che le elezioni non slittino a data da destinarsi.



Ultimo aggiornamento: 07:34

