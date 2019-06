Salvini dalla D'Urso: «Nessun rimpasto, ok a revisione contratto e squadra più compatta»

«Non chiedo nulla, userò questi voti per cambiare le regole dell'Ue, non per chiedere posti in più a Roma» ma «se ci fosse necessità di una squadra più compatta e di una revisione del contratto io sono disponibile». Lo ha detto Matteo Salvini a Pomeriggio Cinque, rispondendo a una domanda su eventuali cambiamenti nel governo.

#Salvini: con Di Maio ci siamo rivisti dopo qualche settimana di turbolenze 😅

📺 #Pomeriggio5 @pomeriggio5 — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 7 giugno 2019



Con Di Maio «ci siamo seduti al tavolo, lo faremo anche con Conte per definire le priorità». Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini a Pomeriggio Cinque. Le priorità sono «sbloccare i cantieri, l'autonomia e il taglio delle tasse. Questa sarà la trattativa con l'Europa. Non assicuro la vittoria ma assicuro un governo gagliardo. Con Di Maio penso che l'accordo sia saldo».

