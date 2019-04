Salvini a Vinitaly: «Riduzione fiscale nel Def, Tria deve rispettare il contratto»

Avanti verso la flat tax: «Nel Def la riduzione fiscale dovrà essere sicuramente inserita». L'ha detto il vicepremier Matteo Salvini parlando nel corso della cerimonia inaugurale del Vinitaly di Verona.

«L'Italia è bella perchè è lunga, perchè è diversa, perciò l'Italia ha bisogno di autonomia. Anche sull'autonomia noi manteniamo la parola data, il primo mattone va messo entro questa benedetta primavera, perchè il Paese ha bisogno di risposte concrete».

MANIFESTAZIONE SOVRANISTA

«A metà maggio a Milano faremo una grande manifestazione delle forze sovraniste dei Paesi dell'Unione Europea, in piazza Duomo». Salvini rilancia la sua ferma volontà di «cambiare l'Europa» con Marine Le Pen e gli altri leader della destra. E a chi gli ricorda che queste forze politiche, con cui la Lega stringe alleanze elettorali, siano quelle che minimizzano o negano l'Olocausto, Salvini risponde: non mi interessa il passato, siamo per la democrazia e per i diritti ma l'Europa si cambia solo con chi non l'ha governata in questi anni.