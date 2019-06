Salvini intervistato in spiaggia: «L'Unione Europea non deve esagerare...»

Ultimo aggiornamento: 16:34

«Sull'immigrazione l'Europa continua a non esistere: non esagerassero parlando di infrazione, multe, commissari. Noi all'Europa diamo sei miliardi l'anno quindi ci permettano di tagliare le tasse agli italiani. Cosa che io farò qualunque cosa accada». Lo dichiara Matteo Salvini, vicepremier della Lega, in un'intervista sulla spiaggia di Milano Marittina a SkyTg24.«Manovra aggiuntiva? «No, nessuna nuova tassa in più. Anzi, vogliamo fare subito la manovra che di solito si fa in inverno». «Conte sta lavorando bene», Salvini ribadisce che il governo durerà quattro anni in risposta a Di Battista secondo il quale Salvini vuole far cadere il governo. «È una bella giornata, non ho tempo per parlare di Di Battista», risponde. Su Di Battista che ha detto che lei si sta «Berlusconizzando», «il fisico è quello che è», replica ironico. Con gli alleati 5S «stiamo lavorando bene, se c'è qualcuno che chiacchiera girando per il mondo, scrivendo libri a pagamento e insultando il prossimo gli auguro buona vita».