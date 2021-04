Salvini: «Copasir, si dimettano tutti». Il leader della Lega a Catania per l'udienza preliminare dell'inchiesta Gregoretti

Copasir, Salvini dice stop ai litigi con Fratelli d'Italia per la presidenza: «Si dimettano tutti, si riparte daccapo». Il leader della Lega è oggi a Catania per l'udienza preliminare dell'inchiesta Gregoretti nell'aula bunker di Bicocca. Queste le sue parole: «Se si dimettono tutti si riparte daccapo. Basta star lì a litigare, non c'è tempo da perdere. Questa settimana ho incontrato Draghi, ho incontrato Letta, la prossima settimana vedrò altri leader di partito, esponenti del mondo sindacale. Non c'è tempo di questionare sulle poltrone. Si dimettano tutti e si ricomincia daccapo».

Matteo Salvini a Draghi: «Dovere riaprire a metà aprile, non si può restare in rosso a vita»

Copasir, anche le Comunali appese allo scontro Salvini-Meloni

