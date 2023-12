Salvini, convention dei Sovranisti a Firenze: «L'Europa è occupata da abusivi, il centrodestra unito la libererà». E su Tajani: sbaglia alleati

«Il governo italiano non è assolutamente in discussione, sarebbe un'occasione persa non cambiare l'Europa e continuare a fare quello che si è fatto con decenni con guida socialista perché è sotto gli occhi di tutti»: lo afferma il leader della Lega, Matteo Salvini, a chi gli chiedeva se le diverse alleanze del centrodestra in Europa, rispetto a quelle italiane, possano minare l'esecutivo italiano. Salvini l'ha detto a margine della convention “Free Europe” organizzata dal gruppo Identità e democrazia a Firenze. E ha ribadito: «Il governo italiano arriva al 2027 per quanto mi riguarda».

