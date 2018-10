Salvini e Conte volano in Russia, Mosca diventa il crocevia del governo giallo-verde

Parteciperò all’assemblea di Confindustria Russia per incontrare imprenditori italiani che portano alto il nome del made in Italy in Russia nonostante le sanzioni

non è escluso che Salvini abbia degli incontri anche con esponenti del partito Putin, Russia Unita, cui è legato dal progetto di un’alleanza sovranista condiviso con la leader dell’ultra destra francese Marine Le Pen e il presidente Ungherese Viktor Orban.



La settimana successiva sarà poi il premier Giuseppe Conte a volare a Mosca. Questa volta però è previsto un incontro al Cremlino con Putin. Insomma, Mosca diventa sempre più centrale per la diplomazia giallo-verde.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mosca diventa il crocevia del governo giallo-verde. La settimana prossima, mercoledì 17, il giorno in cui si apre a Bruxelles il Consiglio europeo, Matteo Salvini volerà nella capitale russa. Il motivo l’ha spiegato il vicepremier e ministro dell’Interno: «».Da tempo Salvini si batte per l’abolizione delle sanzioni contro la Russia scattate dopo l’occupazione di parte dell’Ucraina delle truppe di Vladimir Putin.Durante il viaggio moscovita