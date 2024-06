Salvini: «​​Da un anno tutti ci davano per morti, ma siamo vivi e vivaci. Bossi? Dovrò ascoltare i militanti»

«Da un anno tutti ci davano per morti, ma siamo vivi e vivaci». Così il leader della Lega Matteo Salvini nella sede del partito in via Bellerio a Milano. «Commento le proiezioni - aggiunge - se siamo anche di uno '0 virgola' sopra al risultato delle politiche la soddisfazione c'è».

Le dichiarazioni di Matteo Salvini

«Siamo vivi, certo con alcune stranezze, con l'ex segretario del partito che il giorno prima del voto dice che vota un altro partito...

Le condizioni interne non sempre sono state comode ma i leghisti ci hanno messo l'anima», ha detto Salvini in via Bellerio sulle parole di Umberto Bossi. «Ringrazio chi non ha mai tradito, non mi piacciono quelli che scappano e cambiano bandiera a seconda delle convenienze - ha aggiunto -. La Lega è nata 40 anni fa e ci sarà fra 40 anni. Se Vannacci si avvicina al mezzo milione di preferenze, facendo il primo in tutti e cinque i collegi, vuol dire che il tratto di strada che faremo insieme è approvato dagli elettori leghisti e non leghisti. I dubbiosi della scelta di avere in squadra per cambiare l'Europa il generale Vannacci hanno avuto una risposta dal voto del popolo che ha sempre ragione».

«Non voglio male a nessuno e a Bossi ho intitolato anche il mio libro ma sicuramente dovrò ascoltare i militanti. Il nostro movimento politico cresce nonostante il suo fondatore ha annunciato che votava per un altro partito, una cosa curiosa - ha aggiunto -. Manca di rispetto non al segretario in carica ma un'intera comunità"

I complimenti agli avversari

«Ho messaggiato con Giorgia facendole i complimenti. La stabilità del governo non è in discussione». Il leader della Lega ha fatto i complimenti anche alla segretaria del Pd, Elly Schlein. «Per me è una persona perbene e onesta, che crede in quello che dice - ha spiegato -. Se ha avuto un buon risultato onore e merito a lei e agli amministratori del Pd che si sono candidati, ci hanno messo la faccia e hanno preso i voti». Complimenti anche per «gli amici di Forza Italia», che «se prenderanno un voto in più di noi vuol dire che sono stati bravi» e ovviamente anche per l'alleata francese Marine Le Pen e per Jordan Bardella. «L'aria in Europa è assolutamente positiva, abbiamo appuntamento in settimana con gli alleati del gruppo della Lega per fare il punto della situazione», ha fatto sapere Salvini.