Salvini: «Berlusconi al Quirinale? Ok del centrodestra se decide di candidarsi»

Giovedì 21 Ottobre 2021, 15:20 - Ultimo aggiornamento: 15:27

Matteo Salvini non ha dubbi: «Sillvio Berlusconi al Quirinale? Ok del centrodestra se decide di candidarsi». Così il leader della Lega, Matteo Salvini rispondendo a una domanda sull'elezione del prossimo presidente della Repubblica al termine della riunione con i suoi parlamentari a Roma: «Berlusconi sta decidendo. Ovviamente se decidesse di scendere in campo lui, come leader di uno dei partiti del centrodestra, avrebbe tutto il nostro sostegno. Ma dovete chiederlo a lui».

Salvini, incontro con 6 ministri

«La sconfitta delle amministrative ci dice che la divisione non premia, la litigiosità non premia. Quindi ho chiesto a Berlusconi, e conto di farlo già la prossima settimana, di fare la prima riunione di tutto il centrodestra al governo: io, lui e i sei ministri per coordinare tutta l'attività». Così il leader della Lega, Matteo Salvini al termine della riunione con i suoi parlamentari a Roma.