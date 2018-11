Salvini incontra Berlusconi e attacca Di Battista: predica dalla spiaggia

«Con Berlusconi abbiamo bevuto un caffè, io zuccherato. Berlusconi abita a 30 metri da casa mia a Roma per cui ogni tanto si beve un caffè e ci si saluta». Il ministro dell'Interno Matteo Salvini liquida così il faccia a faccia con l'ex premier e glissa su una maggioranza alternativa all’attuale.



Ma Salvini attacca anche Alessandro Di Battista che è in vacanza da mesi con moglie e figlio: «Sto seguendo riga per riga l'impegno che ho preso con gli italiani, e invidio Di Battista che mi redarguisce dalle spiagge del Guatemala». © RIPRODUZIONE RISERVATA