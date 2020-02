Salvini: «La battuta su Terracina? Da irresponsabili scherzare sul virus. Cafarotti si dimetta»

«Scherzare su un virus che sta uccidendo centinaia di persone e rischia di mettere in ginocchio l’economia di mezzo mondo è da irresponsabili e incompetenti. Del resto cosa ci si aspetta da un assessore della giunta Raggi? Cafarotti dovrebbe dimettersi proprio come il sindaco della Capitale. Roma merita di meglio. Da parte mia esprimo la mia solidarietà alla comunità di Terracina». Così il segretario della Lega Matteo Salvini sul post pubblicato dall’assessore al turismo di Roma che ha scritto «ma TerraCina è in TerraQuarantena».

«Ma TerraCina è in TerraQuarantena?»: la freddura dell'assessore al Turismo scatena la polemica

