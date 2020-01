Salvini invita i sostenitori al bar, ma il gestore chiude: «Niente campagna elettorale qui»

Matteo Salvini aveva dato appuntamento ai suoi sostenitori al bar "Dolce Lucia" di Casalecchio di Reno (Bologna), per «prendere un caffè insieme» e parlare delle prossime elezioni in Emilia Romagna. Un'iniziativa stroncata però dal gestore del bar, che stamattina ha chiuso le porte alla cinquantina di persone accorse per incontrare il leader della Lega. «Noi chiudiamo per tutti in campagna elettorale - ha dichiarato il gestore del bar - non voglio prestarmi come cassa di risonanza a nessuna iniziativa politica». Salvini alla fine ha incontrato ugualmente i suoi sostenitori, ma sul marciapede antistante, rigorosamente all'esterno del locale.

