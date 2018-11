Salvini interrogato dai bambini su Rai3. Polemica sui social: propaganda. E l'alunno in rosso non sorride

Matteo Salvini 'in cattedra' davanti a una classe di bambini delle elementari che gli rivolgono domande. Il vicepremier è il protagonista della prima puntata di 'Alla lavagna', su Rai3, tra riflessioni sul razzismo e spiegazioni del significato di sovranismo. Un format che non ha mancato di suscitare polemiche: sui social in più hanno parlato di strumentalizzazione dei bambini a fini propagandistici.







Al vicepremier viene chiesto di scrivere la parola "sovranismo" alla lavagna, appunto, e di spiegarla. E il leader della Lega ha provato a semplificare nei 60 secondi assegnati:

Sovranismo significa che la decisione deve spettare a ciascuno di voi. Qua siete in 18... L'Europa è una classe con 27 alunni... Sovranismo significa - ha detto - che in questa classe si discute, poi però a decidere come si fanno i compiti, su quale materia impegnarsi, a decidere del vostro futuro, della vostra vita e del vostro impegno a scuola, alla fine siete voi

.



Contro le fake news ha esortato i giovanissimi

a ragionare con la vostra testa. Non vi fidate. Dovete essere curiosi e leggere tanto

. Fra le domande,

cosa non farebbe mai nemmeno per cinque milioni?

.

Tradire un amico. L'amore è un'altra cosa, può andar bene o male, ma l'amico, no, non si tradisce

. Il razzismo?

È sentirsi superiore a qualcuno per il colore della pelle, il lavoro, la ricchezza... Io non mi sento superiore a nessuno, però voglio che le regole siano uguali per tutti

.

Avete visto su @RaiTre? Come

sono andato??? 😊

Fortissimi i bambini!

Se non l’avete visto, ve lo ripropongo sulla mia Pagina Facebook tra poco, alle 21.30. Vi piacerà! #AllaLavagna pic.twitter.com/nrgrynKUEx — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 12 novembre 2018



Fra le prove speciali a cui è stato sottoposto, quella di indovinare i cantanti: Salvini ha sbagliato su "Cicale", attribuita a Lorella Cuccarini anziché a Heather Parisi, e ha avuto bisogno dell'aiutino per i motivi cantati dalle sorelle Kessler e da Loretta Goggi. D'altronde, entrando, aveva esordito spezzando una lancia in favore di una "copiatina"..

Ci sta, poche però...

.



Il caso del bambino con la maglia rossa. Sui social in molti hanno notato che nella foto di gruppo che ritrae il vicepremier con i ragazzi, uno degli alunni, quello con la maglia rossa, non sorride e rimane leggermente distanziato dai compagni, tutti apparentemente entusiasti di posare con il politico. A scherzarci su, anche il social media manager di Salvini, Luca Morisi, che su Twitter lo ha definito

Ultimo aggiornamento: 12:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«il nipote di Martina», segretario del Pd. Una battuta che più utenti hanno giudicato di cattivo gusto.