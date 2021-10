Ballottaggi, Salvini: «Sindaci eletti da minoranze di minoranze è flop democrazia»

Lunedì 18 Ottobre 2021, 17:14 - Ultimo aggiornamento: 17:28

«Gualtieri avrebbe vinto lo stesso, ma fare una manifestazione il sabato... . Ribadisco a Draghi: "facciamo un incontro con il ministro Lamorgese"». Lo ha detto Matteo Salvini, in conferenza stampa a Catanzaro, tornando ad attaccare la ministra Lamorgese «visto che c'è stata una cattiva gestione dell'ordine pubblico». «Se uno viene eletto da una minoranza della minoranza è un problema non per un partito, ma per la democrazia, ha poi aggiunto.

Roberto Gualtieri, chi è il candidato sindaco di Roma del centrosinistra

Salvini e i ballottaggi

Poi il leader della Lega ha approfondito i risultati dei ballottaggi: «Ad ora, a spoglio ancora in corso, il centrodestra ha più sindaci rispetto a quelli che aveva 15 giorni fa, prima dei ballottaggi. Se la matematica non è una opinione, il centrodestra al momento guadagna due sindaci rispetto a prima, passando da otto a dieci nelle città al ballottaggio. Ovviamente avremmo preferito vincere a Roma, ma i cittadini hanno sempre ragione».