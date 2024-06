Salvini: «Mattarella? Oggi non è la festa della sovranità Ue». Schlein: «Gravissimo, Meloni prenda le distanze». La solidarietà di Tajani

«Oggi, il 2 giugno, c'è la parata militare, il tricolore, i nostri Alpini, i Carabinieri, chi si è sacrificato per la sovranità nazionale italiana. Oggi è la festa degli italiani, della Repubblica, quindi non è la festa della sovranità europea. Cosa è la sovranità europea? Noi abbiamo un Presidente della Repubblica perchè esiste una Repubblica, perchè esiste una sovranità nazionale italiana». Lo afferma il vicepresidente del Consiglio e segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite di In mezz'ora su Raitre, anche alla luce di in tweet del senatore leghista Claudio Borghi, critico nei confronti del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, per le affermazioni di ieri sulla sovranità europea.

Parata del 2 giugno, diretta. Mattarella: «Costituzione saggia e lungimirante». Meloni: «Torniamo alla prima idea di Europa»

La polemica

«Penso all'Europa -aggiunge il leader del Carroccio- come un insieme di Stati sovrani, autonomi, liberi, indipendenti, che insieme mettono insieme alcune energie, alcune forze.

La guerra

«Stoltenberg, Macron, Scholz sono un pericolo. L'Europa non sono Francia e Germania. La Costituzione italiana è chiara. L'Italia ripudia la guerra. Come Lega abbiamo approvato aiuti all'Ucraina aggredita e non solo militari. Però non un solo proiettile o una sola bomba italiani può andare a uccidere fuori dai confini dell'Ucraina. Non siamo in guerra contro la Russia. Sono pericolosi i leader Ue che incitano alla guerra. Se dovessero andare avanti le smanie di guerra, noi dovremmo stare attenti a mandare altre armi all'Ucraina. Da domani in avanti voglio vederci chiaro. Se oggi i leader Ue e il segretario generale della Nato dicono che le bombe occidentali potranno uccidere fuori dal territorio ucraino, dovremmo pensarci molto molto bene. Chi sceglie la Lega fa una scelta chiara. Non voglio portare l'Italia sull'orlo di una guerra mondiale nucleare», ha aggiunto il vicepremier.

La solidarietà di Tajani

«Siamo italiani ed europei, questa è la nostra identità. Questa è la nostra civiltà. Ogni scelta anti europea è deleteria per l'Italia. Fa bene Mattarella a sottolineare la nostra prospettiva europea. Gli esprimo la mia solidarietà per gli attacchi che ha ricevuto». Lo scrive su X il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani.

Schlein: mai visto attacco diretto a Capo dello Stato il 2 giugno

Quello della Lega "è un attacco diretto al Capo dello Stato. Non si è mai visto il giorno della festa della Repubblica. Spero che Salvini prenda le distanze al più presto da quanto ha dichiarato Borghi». Lo ha detto Elly Schlein a Zona Bianca, su Rete 4.

Conte: polemica indegna

«È una polemica indegna, richiedere le dimissioni del presidente Mattarella è una cosa non commentabile, talmente grave e talmente sconclusionata». Lo ha detto il presidente del M5s Giuseppe Conte a Foggia. Conte ha aggiunto che «una campagna elettorale, per quanto si possano alzare i toni e si possa anche agire strumentalmente, non giustifica una richiesta del genere. Il presidente Mattarella ha detto delle cose ovvie. Siamo in Europa e semplicemente bisogna andare in Europa a testa alta e non come questo governo che ha accettato la proposta franco-tedesca che addirittura comporta dei tagli di 13 miliardi l'anno».