Salvini: «Adoro la Capitale, ogni giorno i romani mi commuovono»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Mi aspetto l’8 dicembre, nella manifestazione a Piazza del Popolo, un grande abbraccio da parte di migliaia di romani». Così Matteo Salvini lancia l’evento leghista previsto per il giorno dell’Immacolata. E ancora: «Ogni giorno mi commuovono i romani per il loro affetto. Adoro fare due passi qualche volta in questa magnifica città, non solo in centro ma anche in periferia, ogni tanto in taxi, ogni tanto anche in autobus per la disperazione dei ragazzi della polizia che lavorano con me. E sempre incontro gente che mi invita ad andare avanti».Salvini si sente a suo agio in quella che prima per i Leghisti era Roma Ladrona. «Mi piace - incalza il vicepremier parlando a Radio Radio - fare una vita normale per quel che è possibile, ogni giorno mi fermano studenti, edicolanti, netturbini e taxisti dicendo Daje Mattè, Daje Mattè. Io dico che non sto facendo niente di particolare o di eccezionale e con buonsenso il 9 dicembre abbiamo scelto di riempire Piazza dal Popolo, non contro qualcuno o qualcosa ma per dire grazie a chi ci sta dando fiducia e per raccontare quanto fatto nei primi sei mesi e per dire quanto faremo nei prossimi 4 anni. Ogni tanto anche guardarsi negli occhi con mamme e bambini e dirsi grazie andate avanti non solo su Instagram su Radio Radio o su Twitter per me è importante».